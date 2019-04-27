شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: استدعاء مسوقة وشركة بسبب إعلان مخالف لنظام التجميل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (السبت)، أنها تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي. وكشفت الهيئة عبر حسابها في «تويتر»، أن الاستدعاء للمسوقة والشركة هو بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: استدعاء مسوقة وشركة بسبب إعلان مخالف لنظام التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.