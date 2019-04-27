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شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية والقروية»: 7 خطوات لاستخراج رخص بناء المنشآت التجارية والمستودعات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
قلصت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطوات استخراج رخص بناء المنشآت التجارية والمستودعات التي تشرف عليها الوزارة، إلى 7 خطوات فقط، يتم إنجازها خلال 18 يوماً.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل رحلة المستثمر في استخراج تراخيص البناء وتحسين بيئة الأعمال.
وكشفت الوزارة أن الخطوات هي: التعاقد مع مكتب هندسي، طلب رخصة بناء، تسلم رخصة بناء (إشعار الجهات الخدمية والدفاع المدني)، إشعار بدء البناء والقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات، طلب شهادة أشغال والتفتيش النهائي، تسلم شهادة أشغال.
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