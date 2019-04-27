شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل 3 فرق للاستثمار وتمكين المرأة وتعزيز التواصل في «أموال القاصرين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

شكل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، ثلاثة فرق عمل لتنفيذ عدد من الأعمال المستعجلة بالهيئة التي تتطلب متابعة مستمرة.

وأوضح مدير مكتب الرئيس عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوسف أن الفريق الأول يختص بوضع خطة تنفيذية لتمكين المرأة للعمل بالهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً للفريق، وعضوية كل من مساعد الرئيس لشؤون القاصرين عبدالعزيز بن حمد الحسين، ومساعد الرئيس للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان، ومدير عام الإدارة القانونية عبدالعزيز بن حمود اللحيدان، ومدير التخطيط والتطوير سعد بن صالح العبيسي، ومدير عام الموارد البشرية سعود بن سعد الناصر (منسقاً)، ويتولى الأعضاء مع المنسق وضع خطة تنفيذية لاستقطاب الكفاءات النسائية لحاجات القطاعات في الهيئة.

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وتم تشكيل الفريق الثاني للاستثمار بالهيئة، وتكليف كل من عماد بن حمد الجعوان (منسقاً) للفريق، وعضوية صالح بن عبدالرحمن العريفي، محمد بن عبدالله العيد، ويتولى الفريق القيام بالأعمال التنسيقية وحفظ وتنشيط ملفات الاستثمار، وتوفير البيانات والإحصاءات الضرورية للجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة.

ويتكون الفريق الثالث الخاص بقنوات التواصل الاجتماعي بالهيئة، ويضم الفريق المستشار مساعد بن إبراهيم السليمان، ومدير العلاقات العامة خالد بن علي الدخيل.

كما كلف رئيس الهيئة، سامي بن عبدالله المعجل مشرفاً عاماً على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، وعمر بن علي التميمي مشرفاً عاماً على فرع الهيئة بمنطقة عسير.