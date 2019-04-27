حريق أثاث مستعمل يصيب حارس مستودع في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب حارس مستودع بحي الحسينية في مكة المكرمة أمس بحروق جراء حريق اشتعل في مجموعة غرف مبنية بالصاج ومخزن بها أثاث مستخدم وأخشاب.

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وأوضحت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في بيانها أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع في أرض مسورة تحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج نتج عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية ونقل للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وأشارت إلى أن الفرق حرصت على منع انتقال الحريق إلى مواقع مجاورة، ويباشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحريق بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وذكر المتحدث الرسمي للإدارة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الـ11:27 صباحا ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحي الحسينية، مضيفا «الحادث عبارة عن اشتعال النار في أرض مسورة ومكشوفة تقدر أبعادها بـ150 × 150م، وتحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج ومخزن بها أثاث مستعمل وأخشاب ونفايات».