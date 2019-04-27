كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية مع جامعة "دي جي بن" الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أمس اتفاقية تعاون مع جامعة دي جي بن الأمريكية، ممثلة في شركة المبادرات المتقدمة الشريك الاستراتيجي للجامعة في المملكة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي وقع الاتفاقية ممثلا عن الكلية أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والكلية لتصميم وتقديم برامج التعليم العالي في تخصص المحاكاة اللحظية التفاعلية وتطبيقاتها المهمة وتطوير برمجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مشيرا إلى أن تلك البرامج والتطبيقات جميعها من التقنيات المستقبلية التي ستتميز الكلية في تقديمها، وهي ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية التي تتواءم مع متطلبات الوظائف التقنية المستقبلية في المملكة.

من جهته نوه مدير الشراكات الدولية في الجامعة الدكتور جيسون تشاو إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الكلية والتقنيات المتقدمة لما تتميز به في منهجيتها التعليمية وبرامجها الأكاديمية النوعية المواكبة للتقنيات المتقدمة.