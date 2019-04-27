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شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة، اليوم السبت، على تحركات قتالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المقاتلات استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غربي المدينة.
وأضاف أن الغارات طالت آليات وأطقماً وعربات محملة بعناصر، وأسلحة عدة كانت المليشيا الحوثية تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدة آليات وعربات وأطقم قتالية.
مقاتلات التحالف تجهض تحركات قتالية للحوثيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة، اليوم السبت، على تحركات قتالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المقاتلات استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غربي المدينة.
وأضاف أن الغارات طالت آليات وأطقماً وعربات محملة بعناصر، وأسلحة عدة كانت المليشيا الحوثية تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدة آليات وعربات وأطقم قتالية.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
08:04 PM
مقتل وإصابة متمردين وتدمير آليات عسكرية
شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة، اليوم السبت، على تحركات قتالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المقاتلات استهدفت بخمس غارات تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس غربي المدينة.
وأضاف أن الغارات طالت آليات وأطقماً وعربات محملة بعناصر، وأسلحة عدة كانت المليشيا الحوثية تحاول دفعها إلى محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدة آليات وعربات وأطقم قتالية.
، مقاتلات التحالف تجهض تحركات قتالية للحوثيين ،
المصدر : الخليج 365
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