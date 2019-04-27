، الطبية وسيارات الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني ،

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سجلت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إدانتها على الاعتداء الذي تعرضت له مركبة إسعاف طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "أحد أعضاء المنظمة" وطاقمها وأحد المصابين بداخلها في بلدة صوريف اثناء قيامها بنقل مصابين. ويؤكد هذا الاعتداء بكل
أسف مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب ومواصلتها الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي للجمعيات الطبية الإغاثية بشكلٍ عام ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص.
وتؤكد المنظمة في بيانٍ حصلت "الخليج 365" على نسخةٍ منه، أكدت فيه وقوفها ومكونات المنظمة من الجمعيات الوطنية مع الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أدانت بشدة الصمت الدولي الملفت عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واستغربت المنظمة استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية، فيما جددت دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتنديد والاستنكار واتخاذ كافة السبل وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة ضد الطواقم الطبية والمسعفين الذين يهبون أنفسهم لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون والذي تنص المادة 20 فيه: على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.
كما تنص المادة 23 إلى الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.
وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
وأشارت المنظمة أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
الطبية وسيارات الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطينيفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-27
سجلت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إدانتها على الاعتداء الذي تعرضت له مركبة إسعاف طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "أحد أعضاء المنظمة" وطاقمها وأحد المصابين بداخلها في بلدة صوريف اثناء قيامها بنقل مصابين. ويؤكد هذا الاعتداء بكل
أسف مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب ومواصلتها الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي للجمعيات الطبية الإغاثية بشكلٍ عام ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص.
وتؤكد المنظمة في بيانٍ حصلت "الخليج 365" على نسخةٍ منه، أكدت فيه وقوفها ومكونات المنظمة من الجمعيات الوطنية مع الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أدانت بشدة الصمت الدولي الملفت عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واستغربت المنظمة استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية، فيما جددت دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتنديد والاستنكار واتخاذ كافة السبل وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة ضد الطواقم الطبية والمسعفين الذين يهبون أنفسهم لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون والذي تنص المادة 20 فيه: على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.
كما تنص المادة 23 إلى الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.
وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
وأشارت المنظمة أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
07:44 PM
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين اعتداء سلطات الاحتلال على الطواقم
سجلت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إدانتها على الاعتداء الذي تعرضت له مركبة إسعاف طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "أحد أعضاء المنظمة" وطاقمها وأحد المصابين بداخلها في بلدة صوريف اثناء قيامها بنقل مصابين. ويؤكد هذا الاعتداء بكل
أسف مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني دون حسيب أو رقيب ومواصلتها الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي للجمعيات الطبية الإغاثية بشكلٍ عام ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص.
وتؤكد المنظمة في بيانٍ حصلت "الخليج 365" على نسخةٍ منه، أكدت فيه وقوفها ومكونات المنظمة من الجمعيات الوطنية مع الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أدانت بشدة الصمت الدولي الملفت عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واستغربت المنظمة استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية، فيما جددت دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتنديد والاستنكار واتخاذ كافة السبل وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة ضد الطواقم الطبية والمسعفين الذين يهبون أنفسهم لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون والذي تنص المادة 20 فيه: على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.
كما تنص المادة 23 إلى الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية.
وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
وأشارت المنظمة أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
، الطبية وسيارات الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.