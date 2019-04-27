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باشرت شرطة ووحدة الحماية بعنيزة، واقعة صعود طفلين سطح أحد المنازل بحي يقع شرق المحافظة، بعد تداول فيديو وثّقه أحدهم، أظهر صعود الطفل وسيره على سطح المنزل بطريقة خطرة، إذ كاد أن يسقط لولا لطف الله، وفي لحظات لحقت به أخته.
وتم استجواب الأب، الذي أكد أنه كان خارج المنزل ولم يعلم، والأم غفلت عنهم، وكُتب عليه إقرار مع مراجعة دار الحماية ببريدة.
استجواب أسرة في عنيزة بعد صعود أطفالهم سطح المنزلبدر العتيبي الخليج 365 2019-04-27
باشرت شرطة ووحدة الحماية بعنيزة، واقعة صعود طفلين سطح أحد المنازل بحي يقع شرق المحافظة، بعد تداول فيديو وثّقه أحدهم، أظهر صعود الطفل وسيره على سطح المنزل بطريقة خطرة، إذ كاد أن يسقط لولا لطف الله، وفي لحظات لحقت به أخته.
وتم استجواب الأب، الذي أكد أنه كان خارج المنزل ولم يعلم، والأم غفلت عنهم، وكُتب عليه إقرار مع مراجعة دار الحماية ببريدة.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
07:18 PM
إثر تداول مقطع فيديو سجله مواطن
باشرت شرطة ووحدة الحماية بعنيزة، واقعة صعود طفلين سطح أحد المنازل بحي يقع شرق المحافظة، بعد تداول فيديو وثّقه أحدهم، أظهر صعود الطفل وسيره على سطح المنزل بطريقة خطرة، إذ كاد أن يسقط لولا لطف الله، وفي لحظات لحقت به أخته.
وتم استجواب الأب، الذي أكد أنه كان خارج المنزل ولم يعلم، والأم غفلت عنهم، وكُتب عليه إقرار مع مراجعة دار الحماية ببريدة.
، استجواب أسرة في عنيزة بعد صعود أطفالهم سطح المنزل ،
المصدر : الخليج 365
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