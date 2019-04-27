، جمعية "أعمال" تدعم مستفيديها بالتدريب المتخصص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت عقد شراكة مع مبادرة العراقة للتدريب الخيري

أبرمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بالرياض، عقد شراكة مع مبادرة العراقة للتدريب الخيري، في خطوة تهدف إلى دعم الجهات والقطاعات غير الربحية في البرامج التدريبية في مختلف المجالات.

جاء ذلك لما للتدريب من دور عظيم في التطوير والتحسين، ولأن الجمعية تسعى دوماً لتقديم الأفضل لمستفيديها وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في دعم الشباب والفتيات لدعمهم لسوق العمل.

جدير بالذكر أن جمعية أعمال للتنمية الأسرية حرصت على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتساهم في الحد من البطالة، والاستفادة من كافة الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي لدى شريحة الشباب بالأهمية الاقتصادية للأعمال المهنية والفنية، ودورها في خلق فرص عمل أكبر عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى, وقابليتها للاستيعاب، وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهلات تعليمية متدنية.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك فيما يخدم مجال التدريب لمستفيدي الجمعية، ويدعم هذا القطاع الحيوي الهام.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي، إن الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله - من خلال تجسيد رؤية 2030 للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى إكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.