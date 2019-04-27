، "القصادي" شيخًا لشمل الشرفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أهالي قرية القويعية بمحافظة أبو عريش، مساء أمس الجمعة، بتنصيب الشيخ مساعد بن قاسم قصادي، شيخ شمل الشرفاء، وشيخًا لقرية القويعية.

وتخلل الحفل -الذي حضره عدد من أعيان ومشايخ المنطقة- الكلمات والقصائد، وكانت ليلة بهيجة عبر فيها أهالي قرية القويعية عن فرحتهم بهذه المناسبة، وألقى فيها الشيخ مساعد القصادي كلمة عبر فيها عن شكره لأهالي القرية.