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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أهالي قرية القويعية بمحافظة أبو عريش، مساء أمس الجمعة، بتنصيب الشيخ مساعد بن قاسم قصادي، شيخ شمل الشرفاء، وشيخًا لقرية القويعية.
وتخلل الحفل -الذي حضره عدد من أعيان ومشايخ المنطقة- الكلمات والقصائد، وكانت ليلة بهيجة عبر فيها أهالي قرية القويعية عن فرحتهم بهذه المناسبة، وألقى فيها الشيخ مساعد القصادي كلمة عبر فيها عن شكره لأهالي القرية.
"القصادي" شيخًا لشمل الشرفاء
احتفل أهالي قرية القويعية بمحافظة أبو عريش، مساء أمس الجمعة، بتنصيب الشيخ مساعد بن قاسم قصادي، شيخ شمل الشرفاء، وشيخًا لقرية القويعية.
وتخلل الحفل -الذي حضره عدد من أعيان ومشايخ المنطقة- الكلمات والقصائد، وكانت ليلة بهيجة عبر فيها أهالي قرية القويعية عن فرحتهم بهذه المناسبة، وألقى فيها الشيخ مساعد القصادي كلمة عبر فيها عن شكره لأهالي القرية.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
07:08 PM
احتفل أهالي قرية القويعية بمحافظة أبو عريش، مساء أمس الجمعة، بتنصيب الشيخ مساعد بن قاسم قصادي، شيخ شمل الشرفاء، وشيخًا لقرية القويعية.
وتخلل الحفل -الذي حضره عدد من أعيان ومشايخ المنطقة- الكلمات والقصائد، وكانت ليلة بهيجة عبر فيها أهالي قرية القويعية عن فرحتهم بهذه المناسبة، وألقى فيها الشيخ مساعد القصادي كلمة عبر فيها عن شكره لأهالي القرية.
، "القصادي" شيخًا لشمل الشرفاء ،
المصدر : الخليج 365
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