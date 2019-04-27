، متحدث "رئاسة الحرمين": مشروع تظليل الحرم لا يزال قيد الدراسة ،

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أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، أن ما ذُكِر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعدُ، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الوقت الحالي، مبيناً أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.
وأكد أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.
جاء ذلك بعد انفراد "الخليج 365" -عبر مصادر مطلعة برئاسة الحرمين- بتفاصيل مشروعين لتظليل الساحات الشمالية وصحن المطاف، ونشرته "الخليج 365" بعنوان: مصادر "الخليج 365" تكشف الحقيقة.. "تظليل المطاف" مجرد مقترح ولم يتم اعتماده بعد والمشروع الحالي تظليل الساحات الشمالية بعد موسم الحج.
متحدث "رئاسة الحرمين": مشروع تظليل الحرم لا يزال قيد الدراسةهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-27
أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، أن ما ذُكِر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعدُ، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الوقت الحالي، مبيناً أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.
وأكد أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.
جاء ذلك بعد انفراد "الخليج 365" -عبر مصادر مطلعة برئاسة الحرمين- بتفاصيل مشروعين لتظليل الساحات الشمالية وصحن المطاف، ونشرته "الخليج 365" بعنوان: مصادر "الخليج 365" تكشف الحقيقة.. "تظليل المطاف" مجرد مقترح ولم يتم اعتماده بعد والمشروع الحالي تظليل الساحات الشمالية بعد موسم الحج.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
07:04 PM
تأكيداً لانفراد "الخليج 365".. وستعلنه الجهة المختصة حال إقراره
أكد المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، أن ما ذُكِر حول مشروع تظليل بعض المناطق في المسجد الحرام، وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل، قد بني على مقترحات لم يثبت جدواها بعدُ، ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الوقت الحالي، مبيناً أن الجهة المختصة بإدارة المشروع ستعلن عن الموضوع حال إقراره.
وأكد أن جميع المشاريع في المسجد الحرام وجداولها الزمنية محل البحث والدراسة من قبل الجهات المختصة، كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات على أرقى المستويات في خدمة الحرمين وقاصديهما.
جاء ذلك بعد انفراد "الخليج 365" -عبر مصادر مطلعة برئاسة الحرمين- بتفاصيل مشروعين لتظليل الساحات الشمالية وصحن المطاف، ونشرته "الخليج 365" بعنوان: مصادر "الخليج 365" تكشف الحقيقة.. "تظليل المطاف" مجرد مقترح ولم يتم اعتماده بعد والمشروع الحالي تظليل الساحات الشمالية بعد موسم الحج.
، متحدث "رئاسة الحرمين": مشروع تظليل الحرم لا يزال قيد الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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