، كما أشارت "الخليج 365".. "الهلال" يقيل "زوران" ويعين "شاموسكا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال وبشكل رسمي إقالة الروماني "زوران" من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

كما أعلنت عن إسناد المهمة إلى البرازيلي "شاموسكا"، بعد استعارته من فريق الفيصلي، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف هو من تكفّل بقيمة المدرب شاموسكا.

وسيبدأ "شاموسكا" الإشراف على الفريق منذ بداية تدريبات اليوم.

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بتصريح للمدرب "شاموسكا" قبل إعلان التعاقد معه، حيث أكد أنه متجه إلى الرياض، مبدياً سعادته بتدريب الهلال.