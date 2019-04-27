- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال وبشكل رسمي إقالة الروماني "زوران" من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
كما أعلنت عن إسناد المهمة إلى البرازيلي "شاموسكا"، بعد استعارته من فريق الفيصلي، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشار النادي في بيانه إلى أن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف هو من تكفّل بقيمة المدرب شاموسكا.
وسيبدأ "شاموسكا" الإشراف على الفريق منذ بداية تدريبات اليوم.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت بتصريح للمدرب "شاموسكا" قبل إعلان التعاقد معه، حيث أكد أنه متجه إلى الرياض، مبدياً سعادته بتدريب الهلال.
كما أشارت "الخليج 365".. "الهلال" يقيل "زوران" ويعين "شاموسكا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
أعلنت إدارة نادي الهلال وبشكل رسمي إقالة الروماني "زوران" من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
كما أعلنت عن إسناد المهمة إلى البرازيلي "شاموسكا"، بعد استعارته من فريق الفيصلي، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشار النادي في بيانه إلى أن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف هو من تكفّل بقيمة المدرب شاموسكا.
وسيبدأ "شاموسكا" الإشراف على الفريق منذ بداية تدريبات اليوم.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت بتصريح للمدرب "شاموسكا" قبل إعلان التعاقد معه، حيث أكد أنه متجه إلى الرياض، مبدياً سعادته بتدريب الهلال.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
06:58 PM
أعلنت إدارة نادي الهلال وبشكل رسمي إقالة الروماني "زوران" من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
كما أعلنت عن إسناد المهمة إلى البرازيلي "شاموسكا"، بعد استعارته من فريق الفيصلي، ليقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشار النادي في بيانه إلى أن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف هو من تكفّل بقيمة المدرب شاموسكا.
وسيبدأ "شاموسكا" الإشراف على الفريق منذ بداية تدريبات اليوم.
وكانت "الخليج 365" قد انفردت بتصريح للمدرب "شاموسكا" قبل إعلان التعاقد معه، حيث أكد أنه متجه إلى الرياض، مبدياً سعادته بتدريب الهلال.
، كما أشارت "الخليج 365".. "الهلال" يقيل "زوران" ويعين "شاموسكا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كما أشارت "الخليج 365".. "الهلال" يقيل "زوران" ويعين "شاموسكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.