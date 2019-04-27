، الصادق المهدي يطالب بالانضمام إلى "الجنائية" المطالبة بمحاكمة "البشير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى أن يكون الجيش قد نفذ انقلابًا

طالب المعارض السوداني البارز الصادق المهدي، اليوم (السبت) بانضمام السودان فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يلاحق الرئيس المعزول عمر حسن البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.

وقال "المهدي" في مؤتمر صحافي: "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها المحكمة الجنائية وينبغي فورًا الانضمام لها.

وأكد "المهدي" الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءًا من "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، وفقاً لـ"فرانس برس".

واعتبر أن الجيش لم ينفذ انقلابًا عسكريًا في السودان، ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق معه على حكومة مدنية.

ونفى "البشير" باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.