، "ترامب" ينسحب من معاهدة دولية إرضاءً لتجار الأسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت عليها 193 دولة بينها الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013.

وأمام آلاف من الحضور الذين ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، قال "ترامب": "نحن نسحب توقيعنا"

وأبلغ "ترامب" أعضاء الرابطة، وهي جماعة ضغط، أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.

وكثيرًا ما عارضت الرابطة المعاهدة، التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وتهدف لإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان.

وتشمل المعاهدة تصدير الأسلحة التي تتراوح بين الأسلحة الخفيفة إلى الدبابات لكنها لا تتعلق بالمبيعات الداخلية.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 بلدًا على المعاهدة بأغلبية ساحقة في أبريل(نيسان) 2013 وصوتت الولايات المتحدة، المصدر رقم واحد للسلاح في العالم، بتأييدها رغم معارضة قوية من الرابطة.