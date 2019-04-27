المسند: ذروة الحالة المطرية اليوم.. شبه غزيرة وسحب ركامية ورياح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية اليوم واتساعها ناحية الوسط، مشيراً إلى إمكانية تأثيرها في أجزاءٍ من مناطق: شرقي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وفي أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم والرياض، وربما الشرقية وفي رفحاء وما حولها، وفي الكويت وجنوب العراق.

ولفت المسند؛ في تغريدات على حسابه بـ “تويتر”، إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحالة المطرية اليوم، وربما تتركز الأمطار شبه الغزيرة على نواحي منطقة حائل، على وجه التحديد، وتشهد المنطقة سحباً ركامية ذات قمم عالية مفعمة بالمطر، وربما البرد والرياح الهابطة.

وأضاف، يُتوقع أن تكون الرياح جنوبية بشقيها نشطة؛ قد تثير الغبار في المواقع المفتوحة في الوسط والغرب.