أمير جازان يبحث مبادرة تطوير جزر فرسان ويعد بتذليل الصعاب أمام المستثمرين

بحث أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خلال لقائه- اليوم السبت- مع مشايخ وأهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والجمعية الخيرية بمحافظة فرسان، مبادرة تطوير الجزر والاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها.

وعبّر الأمير محمد عن سعادته بزيارة المحافظة، ومشاركة أهالي فرسان احتفالاتهم بمهرجان الحريد في عامه السادس عشر، مبرزًا ما تزخر به جزر فرسان من مقومات سياحية.

واستعرض العديد من المشروعات والخطط والبرامج التنموية والتطويرية، التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير الجانب السياحي، من خلال مبادرة تطوير جزر فرسان؛ للاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تمتاز بها المحافظة، وعلى رأسها مهرجان الحريد والمواقع الأثرية في قرية القصار، وبيت الرفاعي الأثري والجامع النجدي وغيرها من المواقع، وكذلك الشواطئ الكبرى التي تمتد بالكيلومترات.

Advertisements

وجدّد أمير المنطقة دعوته لرجال الأعمال؛ للاستثمار بجزر فرسان وغيرها من المحافظات بمختلف تضاريسها الجبلية والساحلية والجزر، مؤكدًا دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية كافة للاستثمار بالمنطقة، وتذليل الصعاب التي تعترض المستثمرين؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بتوفير وتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين، والعمل على تقديم كل ما يعود بالخير والنفع والفائدة على الوطن والمواطن بمختلف مناطق المملكة.

كما شهد اللقاء بحث احتياجات محافظات فرسان والجزر والقرى التابعة لها من المشروعات والخدمات التنموية، فيما كرّم أمير المنطقة عددًا من الجهات والأفراد الداعمين والمتعاونين من الجمعية الخيرية بفرسان.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، وأمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.