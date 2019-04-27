بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في مستودع بـ«حسينية مكة»

الحادث أسفر عن إصابة الحارس
اندلع حريقٌ هائل في مستودع بحي الحسينية بمكة المكرمة، صباح اليوم السبت؛ ما أسفر عن إصابة حارسه بحروق سطحية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وقال الناطق باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في بيان له، إن بلاغًا ورد إلى الإدارة عند قرابة الـ11:30 من صباح اليوم، بشأن اندلاع حريق في مستودع يحتوي على غرف مبنية بالصاج مُخزَّنٍ بها أثاثٌ وأخشابٌ ونفاياتٌ.
وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون امتدادها إلى المواقع المجاورة، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة حارس الموقع بحروق سطحية، جرى نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة.
ويباشر فريق التحقيق بالإدارة، بحسب البيان، التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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