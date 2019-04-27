السعودية اليوم / زورق حربي اسرائيلي ينتهك سيادة المياه الاقليمية اللبنانية



بيروت 22 شعبان 1440هـ الموافق 27 إبريل 2019م واس

واصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية منتهكة قرار مجلس الامن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقا حربيا اسرائيليا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 50 مترا، ولمدة 26 دقيقة.

واشار البيان الى انه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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18:51ت م

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