السعودية اليوم / الأمير ويليام يزور مسجدي "النور ولينوود" في نيوزيلندا



كرايست تشيرش 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

استقبلت دولة رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا وجمع من قيادات الجمعية الإسلامية يتقدمهم مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بنيوزلندا الدكتور مشبب آل عيبان، الأمير ويليام دوق كامبريدج أثناء زيارته لمسجدي النور ولينوود.

وثمن آل عيبان باسم الشعوب الإسلامية زيارة الأمير البريطاني وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجالية المسلمة.

وكان آل عيبان قد عبر عن شكره لدولة رئيسة الوزراء على ما قدمته، ونقل شكر معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة وتثمينه لدورها الإيجابي تجاه هذا الحدث.

بدورها أكدت دولتها أنها غُمرت برغم حجم المصاب والفقد الشديد بحب وتعاطف المجتمع النيوزلندي المسلم الذي خفف عنها قوة الصدمة.

واطلعت دولتها على برامج الزيارات الميدانية لأسر الشهداء وللمصابين بالمستشفى واستمرارية ذلك بتوجيه من رابطة العالم الإسلامي.

// انتهى //

18:22ت م

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