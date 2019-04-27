السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر قنابل تقليدية الصنع وقذائف ويوقف مهاجرين في عمليات متفرقة



الجزائر 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري تسع قنابل تقليدية الصنع ومعدات لصنع المتفجرات و 85 قذيفة وكمية من الذخيرة و 144 مقذوف تم كشفها في عمليات مختلفة بمدن الجلفة ووهران وخنشلة.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : أن عناصر من الجيش الجزائري ضبطت في عمليات متفرقة بمدن إدرار وتمنراست وعين قزام جنوب البلاد ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع وهاتفين للاتصال عبر الاقمار الصناعية.

وأضاف البيان أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن بمدن غرداية وبرج باجي مختار وعين قزام تمكنت من إيقاف 18 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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18:21ت م

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