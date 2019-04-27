السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي وزير الخارجية الجزائري



تونس 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي يزور تونس حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في ليبيا.

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18:03ت م

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