تدخل جراحي بحفر الباطن ينقذ ذراع مريض من البتر ‎

2019-04-27

متابعات الخليج 365- حفر الباطن

ساهم الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن في إنقاذ مريض مُسن بالعقد السابع من العمر من بتر في ذراعه.

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وحضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من برودة وتغير في لون الجلد في الطرف العلوي الأيسر وتحديداً في منطقة اليد، وبعد إجراء كافة التحاليل المخبرية والإشعاعية، حيث تبين أن المريض تعرض لجلطة شريانية في الشريان العضدي الأيسر ما يستدعي تدخلاً جراحياً وبشكل عاجل تفادياً لأي بتر لا قدر الله.

وأجريت العملية للمريض وتمكن الفريق الطبي من إزالة الخثرة الشريانية عبر قسطرة إزالة الخثرات مع متابعة حالة اليد والتأكد من عودة التروية الدموية إلى طرف المريض الأيسر بشكل كامل وطبيعي.

وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.