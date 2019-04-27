بدءاً من الغد.. التعليم تنشر الخطة الزمنية لتسجيل أطفال الروضات

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٣-٨-١٤٤٠ تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة من وزارة التعليم في نظام نور.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يبدأ تسجيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام نور في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضاً، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

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كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية:

ويمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي من (هنا) لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج، حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.