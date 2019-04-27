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2019-04-27 رابط الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بجدة عبر نظام نور متابعات الخليج 365 - جدة اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ. Advertisements وأنهت اللجان المكلفة بنين وبنات أعمال الحركة ومراجعتها حيث بلغ إجمالي المشمولين بالحركة لهذا العام (٢٦٦٦) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية. وبلغت بنسبة النقل (٣٤%) منهم (١٥٥٥) من شاغلي الوظائف التعليمية و(١١١١) من شاغلات الوظائف التعليمية. ويمكن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للوظائف التعليمية في جدة عبر نظام نور من خلال الرابط التالي (هنا).‏









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