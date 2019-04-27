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صور.. حريق هائل يلتهم مخزن أثاث بحسينية مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إخماد حريق اندلع في أرض مسورة بحي الحسينية في مكة، يحتوي على مجموعة من الغُرف والمخازن، بها أثاث وأخشاب.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عنه إصابة حارس الموقع بحروق سطحية.
ونشرت الإمارة مجموعة من الصور تظهر مباشرة رجال الدفاع المدني في إطفاء الحريق وإخماده.
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