فيفي عبده تكشف لـ”المواطن” كواليس مملكة الغجر

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - أحمد عفيفي

أعربت الفنانة فيفي عبده عن سعادتها بالعودة للدراما الرمضانية من خلال مسلسل “مملكة الغجر” الذي تشاركها في بطولته الفنانة حورية فرغلي، ومن المقرر أن يعرض ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2019.

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وأكدت فيفي عبده في تصريح خاص لـ”متابعات الخليج 365“، أن مشاهدها بمسلسل “مملكة الغجر” كانت صعبة وتستعد لها وكأنها طفلة تستعد للامتحان.

وأضافت فيفي عن المشهد الذي ضربت فيه نجلتها الفنانة عزة مجاهد، أنها لا تعرف العواطف أثناء التمثيل وعندما يكون المشهد يحتوي على اعتداء على شخص ما، باقوم بالاعتداء بشكل جاد، وتعلمت هذا من الفنان الراحل أحمد زكي، عندما عملت معه في بعض الأعمال الفنية.

يذكر أن مسلسل “مملكة الغجر” بطولة كل من الفنانة فيفي عبده وحورية فرغلي، وتأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد وهو يتناول حياة “الغجر” بشكل جديد.