العيون الخيرية تودع الدفعة الأولى لمستفيديها

2019-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

أودعت جمعية العيون الخيرية بمحافظة الأحساء، الدفعة الأولى لمستفيديها في العام الميلادي ٢٠١٩م التي بلغت ٤٩٦٥٠ ريال استفاد منها ١٥٩ من أبناء وبنات الجمعية، كما قدمت مساعدات متنوعة بلغت ١٤٩٠٠ ريال استفادت منها ١٧ أسرة تراوحت بين مساعدات إيجار وكهرباء وزواج وفرحة مولود.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن أحمد الماضي، سعي الجمعية للاهتمام بأبنائها الأيتام من خلال برامجها المتعدد، مشيرًا الى أن مشروع كفالة الأيتام والمساعدات المتنوعة تأتي ضمن المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام لدعم ومساعدة المستفيدين، حاثاً الجميع من رجال الأعمال والأهالي المقتدرين على مد يد العون بالمساهمة مادياً أو عينياً عبر قنوات الجمعية الرسمية لتحقيق أهدافها الخيّرة للمجتمع.