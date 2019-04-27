الان تتابع الغذاء والدواء تستدعي مسوقة تجميل بسبب إعلان مخالف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، أنهاة ستتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن القرار جاء بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

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