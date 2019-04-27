إصابة 14 شخصا في حادث مروري شمال الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

استنفرت صحة الطائف طواقمها الطبية بطوارئ مستشفى الخرمة العام، ووجهت 4 فرق طبية للمساندة، بعد تلقي بلاغ انقلاب حافلة نقل ركاب بطريق الرياض، مساء أمس.

وباشرت الفرق الميدانية مهامها إلى جانب الجهات ذات العلاقة ميدانيا، حيث تم فرز الحالات المصابه وتقديم الإسعافات الأولية ميدانيا، ونقل الحالات لطوارئ مستشفى الخرمة، والذي استنفر طواقمه بقيادة مدير المستشفى محمد السبيعي، ومتابعة مدير ادارة الطوارئ بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني.

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وجرى استقبال 14 حالة بين الإصابة المتوسطه والطفيفة، وتم تنويم 6 حالات وأحيلت 3 حالات لمستشفيات الطائف نظرا لحالتها.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن الحالات جميعا تحضى بالرعاية الطبية وقدمت لها الخدمة الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن الحالات المحالة لمستشفيات الطائف تمثلت في كسور مضاعفه ونزيف خارجي وتهتكات داخلية وجميعها في وضع مستقر حاليا.

يشار إلى أن الحافلة كانت تقل 17 شخص من جنسيات عربية، وحادت عن مسارها وسط الطريق، فيما باشرت الفرق الاسعافية والأمنية دورها فورا بموقع الحادث وجرى التنسيق من خلال عمليات الصحة لتوجيه الفرق الاسعافية من مستشفيات الخرمة، وظلم، والموية، للمساندة وفرز الحالات ميدانيا وإسعافها، إلى جانب فرق الهلال الأحمر.