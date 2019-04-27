شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح المناطق التي يمكن الاعتراض على المخالفات فيها عبر «أبشر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رغم إعلان إتاحة منصة «أبشر» إمكانية الاطلاع على صور المخالفات المرورية وتقديم اعتراض إلكتروني في حالة عدم صحة المخالفة، إلا أن «المرور السعودي» عبر «تويتر» اليوم (السبت)، كشف أن الخدمة حالية تعمل في منطقتين فقط من مناطق المملكة.

وردا على تساؤل أحد المغردين من أن موقع «أبشر» لا يسمح بالاعتراض على مخالفة مرورية تم رصدها عليه، أجاب «المرور السعودي» بقوله: «الخدمة حالياً تعمل بمنطقتي القصيم والمدينة المنورة، وستعمم قريباً على كافة المناطق».

يذكر أن الخدمة تمكن من تسجيل اعتراض على المخالفات المسجلة على الهوية خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة من خلال اختيار سبب الاعتراض من منصة «أبشر»، وتشمل المخالفات المسددة وغير المسددة، وفي حال لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل من تسجيله يمكن مراجعة هيئة الفصل، أما إذا كان سبب الاعتراض غير متوفر بالقائمة فيمكن كتابته في خانة مخصصة لذلك.