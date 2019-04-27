شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«تحية المياه».. مطار الوجه يستقبل أول رحلة لـ«شركة البحر الأحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

شكرت شركة البحر الأحمر للتطوير، هيئة الطيران المدني، على الاستقبال الحافل لمنسوبي الشركة في مطار الوجه.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ«توتير»: «خالص الشكر والتقدير لهيئة الطيران المدني على الاستقبال الحافل لمنسوبي شركة البحر الأحمر للتطوير في مطار الوجه»، كما شكرت الشركة في تغريدة مماثلة الناقل الوطني قالت فيها: «خالص الشكر والتقدير للناقل الوطني ممثلة بطيران السعودية الخاص على دورهم في إنجاح رحلة فريق عمل شركة البحر الأحمر للتطوير إلى مقر المشروع».

وكانت الشركة قد أرفقت مع التغريدة مقطعاً مصوراً لوصول أول طائرة للمشروع إلى مطار الوجه، ويظهر به استقبال الطائرة برش المياه، وهو العرف الذي تقوم به المطارات في عدة حالات، ومنها عند استقبالها لأول طائرة تعمل في مشروع تجاري ويُعرف بـ«تحية المياه» ويتم رش الماء عبر منصتين متقابلتين لتكوين قوس من المياه.