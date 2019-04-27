شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» ينفذ «يوماً مفتوحاً» ضمن إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (السبت) يوماً مفتوحاً لأطفال الدورة الثانية من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن و38 طفلاً آخرين من أطفال مخيمات النزوح في محافظة مأرب.
وهدف اليوم المفتوح إلى تفريغ طاقات الأطفال وتغيير حالتهم النفسية، وتشجيعهم، إضافة إلى إشراك أطفال المخيمات في الدعم النفسي والاجتماعي، وإخراجهم من الواقع الذي يعيشونه بسبب الحرب والنزوح، ونفذ الأطفال العديد من الأنشطة الرياضيّة والترفيهيّة الحركيّة المتنوعة كشدّ الحبل وتمارين الإحماء ورمي الكرات والمرسم الحر، والأشغال اليدوية والحرفية التي أشرف عليها اختصاصيو المشروع النفسيون والاجتماعيون.
ويعد اليوم المفتوح من الأنشطة التي يقيمها المركز في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب الذي أطلقه في أغسطس من عام 2017، مستهدفاً إعادة تأهيل 2000 طفل يمني عبر الشريك المحلي مؤسسة وثاق للتوجه المدني.
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