«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على «تبوك» تستمر حتى الـ5 مساءً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج والمنجور والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج والمنجور والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً. من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



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