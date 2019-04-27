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أعلن أيمن نمر المفاوض من تحالف المعارضة بالسودان، اليوم (السبت) بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.
وقال "نمر" وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف"، وفقًا لـ"رويترز".
وتوقع أن تتسلم المعارضة خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة.
السودان.. تقدم لافت في تشكيل مجلس المرحلة الانتقاليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-27
أعلن أيمن نمر المفاوض من تحالف المعارضة بالسودان، اليوم (السبت) بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.
وقال "نمر" وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف"، وفقًا لـ"رويترز".
وتوقع أن تتسلم المعارضة خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
06:11 PM
"العسكري" يسلم رده على مقترحات المعارضة خلال ساعات
أعلن أيمن نمر المفاوض من تحالف المعارضة بالسودان، اليوم (السبت) بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.
وقال "نمر" وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف"، وفقًا لـ"رويترز".
وتوقع أن تتسلم المعارضة خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة.
، السودان.. تقدم لافت في تشكيل مجلس المرحلة الانتقالية ،
المصدر : الخليج 365
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