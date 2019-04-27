، السودان.. تقدم لافت في تشكيل مجلس المرحلة الانتقالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العسكري" يسلم رده على مقترحات المعارضة خلال ساعات

أعلن أيمن نمر المفاوض من تحالف المعارضة بالسودان، اليوم (السبت) بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.

وقال "نمر" وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير: "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرضٍ لكل الأطراف"، وفقًا لـ"رويترز".

وتوقع أن تتسلم المعارضة خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة.