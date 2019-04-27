، الأمير "ويليام" يزور مسجدي "النور ولينوود" في نيوزيلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبادل الحديث الودي مع مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي

استقبلت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا، وجمع من قيادات الجمعية الإسلامية يتقدمهم مدير مكتب الرابطة بنيوزلندا د.مشبب آل عيبان، الأمير ويليام دوق كامبريدج أثناء زيارته لمسجدي النور ولينوود.

ونقل "آل عيبان" له تثمين الشعوب الإسلامية لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجالية المسلمة.

وكان "آل عيبان": لقد عبر عن شكره لرئيسة الوزراء على ما قدمته، ونقل سلام وشكر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة وتقديره لدورها الإيجابي تجاه هذا الحدث.

من ناحيتها، أكدت رئيسة الوزراء أنها غُمرت، برغم حجم المصاب والفقد الشديد، بحب وتعاطف المجتمع النيوزلندي المسلم والذي خفف عنها قوة الصدمة.

واطلعت على برامج الزيارات الميدانية لأسر الشهداء وللمصابين بالمستشفى واستمرارية ذلك بتوجيه من رابطة العالم الإسلامي.

بعد ذلك تم استقبال الأمير ويليام في مسجد لينوود، وتم تبادل حديث ودي بينه ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي.

وشكر "آل عيبان" الأمير البريطاني، مثمناً باسم رابطة العالم الإسلامي زيارته وملامسة كلماته قلوب الجالية المسلمة.