، بالفيديو.. هكذا تم تفجير 7 آلاف لغم حوثي دفعة واحدة بدعم قوات التحالف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما انتزعتها القوات الشرعية اليمنية ممثلة في المنطقة العسكرية الخامسة

فجّرت القوات الشرعية اليمنية ممثلة في المنطقة العسكرية الخامسة، بدعم من قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، حوالي 7000 لغم يتبع لمليشيا الحوثي، بعدما انتزعتها من منازل المواطنين والمدارس والطرق والأسواق والكثير من الأماكن العامة وحتى دور العبادة.

وتفصيلاً، فقد أتلفت الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة بالتعاون مع خبراء ألغام في التحالف، صباح اليوم السبت، آلاف الألغام المتنوعة، كانت زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.

ومن جهته، قال رئيس عمليات شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة الخامسة الرائد محمد ردمان، أن الفرق الهندسية أتلفت نحو سبعة آلاف لغم متنوع المهام والأحجام والصناعات، بعد أن نزعتها خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف "ردمان" أن أجمالي ما تم انتزاعه من قبل الفرق الهندسية بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس، مؤكداً استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم.

من جانبه، قال قائد فصيل المهندسين في القوات ٨٠٠ السعودية: إن التعاون مع شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة مستمر لإزالة الالغام التي زرعتها المليشيا في مساكن ومزارع المواطنين في مديريات حيران وعبس ومثلث عاهم، مؤكداً أن زراعة الألغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين.



يشار إلى أن هذه العملية السادسة التي يتم فيها إتلاف الألغام في المنطقة الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، والأولى خلال العام الجاري، بحضور رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة الخامسة.