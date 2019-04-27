، تجاوب سريع مع مناشدة "عمر" و"ماجد".. وإيقاف العمل في المشروع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطالبان يشكران "الخليج 365" على إيصال صوتهما للمسؤولين

في تجاوب سريع وفي أقل من ثلاث ساعات تفاعلت الجهات ذات العلاقة مع مناشدة عمر وماجد الطالبين بمدارس غرب الرياض عبر "الخليج 365" واللذين كشفا عن معاناتهما مع أصوات المعدات على مدى ثلاثة أسابيع في شارع الرويضة.

وأرفق الطالبان "عمر" و"ماجد" مقطع فيديو آخر لـ"الخليج 365" يوثق خلو الموقع من المعدات ومغادرتها له وإيقاف العمل فيه إلى حين انتهاء فترة الاختبارات واقتصاره على معدة واحدة فقط تعمل على فترات.

وثمن الطالبان إيصال "الخليج 365" صوتهما للجهات ذات العلاقة وتفاعلها مشكورة مع مناشدتهما ومبادرة الجهات وحرصها على راحة الطلاب بإيقاف العمل إلى حين انتهاء الاختبارات .

وكانت "الخليج 365" قد أوردت تقريرًا لها يكشف مناشدة طالبين تحت عنوان "زلزلة صباحاً وكريهة ليلاً .. طالبان يوثّقان ما أخرجهما من منزلهما بالرياض!"