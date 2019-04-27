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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وباركت الإدارة لمن تحققت له رغبة النقل، وأشارت إلى أن الاستعلام سيكون عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط:
edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d
"تعليم الرياض" تعلن حركة نقل قادة المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-04-27
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وباركت الإدارة لمن تحققت له رغبة النقل، وأشارت إلى أن الاستعلام سيكون عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط:
edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
05:09 PM
الاستعلام عن طريق بوابة الرياض التعليمية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وباركت الإدارة لمن تحققت له رغبة النقل، وأشارت إلى أن الاستعلام سيكون عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط:
edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d
، "تعليم الرياض" تعلن حركة نقل قادة المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ ،
المصدر : الخليج 365
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