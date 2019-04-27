، المدرب "شاموسكا" لـ "الخليج 365": قيادتي لـ"الهلال" فرصة رائعة وسعادتي لا توصف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى المدير الفني البرازيلي شاموسكا، المدرب الجديد لنادي الهلال بالغ سعادته بالفرصة التي أتيحت له لتولي مهمة الزعيم خلال الفترة المقبلة بدلاً من الكرواتي زوران.

وقال شاموسكا في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا ذاهب الآن للرياض .. سعيد جداً بهذه المهمة وهي بالتأكيد فرصة رائعة لي" .

وينتظر أن تعلن إدارة الهلال تعيين شاموسكا بشكل رسمي قريباً.

وكانت جماهير الهلال قد صبّت جام غضبها على مدرب الفريق، الكرواتي زوران ماميتش عقب تردي نتائج الفريق وهزيمته من التعاون بخماسية نظيفة وقبلها هزيمته من النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.