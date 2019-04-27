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شاركت جامعة شقراء ممثَّلة في إدارة الاستثمار والأوقاف، في اللقاء التنسيقي الأول لأمناء أوقاف الجامعات السعودية في مقر الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، بحضور عدد من مديري الجامعات، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، وأمناء ومسؤولي الأوقاف في الجامعات.
وقال المشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء، الدكتور يوسف بن محمد الهويش، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقد بين أمناء أوقاف الجامعات السعودية لتحقيق أهداف الجامعات، ومن أهمها إيجاد أوقاف مستدامة وموارد ذاتية لكل جامعة.
وأضاف: الاجتماع ناقش عدة موضوعات رئيسة؛ أهمها الشراكة والتكامل بين الجامعات والهيئة العامة للأوقاف، وحدود عمل الهيئة بالنسبة لأوقاف الجامعات، وأبرز التحديات التي تواجه أوقاف الجامعات.
وفي نهاية الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تصبّ في خدمة أوقاف الجامعات.
وشكر "الهويش" مدير الجامعة، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود لكل ما يخدم المجال الوقفي والاستثماري في الجامعة، وقال: مشاركة الجامعة في اللقاء جاءت بتوجيه ومتابعة ودعم من مدير الجامعة لتفعيل دور الجامعة في جانب الاستثمار والأوقاف، وبناء تعاون إيجابي مع الجهات التي تعنى بالاستثمار والأوقاف في سبيل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد على ضرورة إيجاد موارد ذاتية لكل جامعة وتنمية مستدامة، وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية والأوقاف الخيرية، وتنمية تلك الموارد مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال.
جامعة شقراء تشارك في لقاء "مسؤولي أوقاف الجامعات السعودية"محمد السيّد الخليج 365 2019-04-27
شاركت جامعة شقراء ممثَّلة في إدارة الاستثمار والأوقاف، في اللقاء التنسيقي الأول لأمناء أوقاف الجامعات السعودية في مقر الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، بحضور عدد من مديري الجامعات، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، وأمناء ومسؤولي الأوقاف في الجامعات.
وقال المشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء، الدكتور يوسف بن محمد الهويش، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقد بين أمناء أوقاف الجامعات السعودية لتحقيق أهداف الجامعات، ومن أهمها إيجاد أوقاف مستدامة وموارد ذاتية لكل جامعة.
وأضاف: الاجتماع ناقش عدة موضوعات رئيسة؛ أهمها الشراكة والتكامل بين الجامعات والهيئة العامة للأوقاف، وحدود عمل الهيئة بالنسبة لأوقاف الجامعات، وأبرز التحديات التي تواجه أوقاف الجامعات.
وفي نهاية الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تصبّ في خدمة أوقاف الجامعات.
وشكر "الهويش" مدير الجامعة، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود لكل ما يخدم المجال الوقفي والاستثماري في الجامعة، وقال: مشاركة الجامعة في اللقاء جاءت بتوجيه ومتابعة ودعم من مدير الجامعة لتفعيل دور الجامعة في جانب الاستثمار والأوقاف، وبناء تعاون إيجابي مع الجهات التي تعنى بالاستثمار والأوقاف في سبيل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد على ضرورة إيجاد موارد ذاتية لكل جامعة وتنمية مستدامة، وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية والأوقاف الخيرية، وتنمية تلك الموارد مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال.
27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440
04:50 PM
لتفعيل دورها في الاستثمار وبناء تعاون إيجابي مع الجهات
شاركت جامعة شقراء ممثَّلة في إدارة الاستثمار والأوقاف، في اللقاء التنسيقي الأول لأمناء أوقاف الجامعات السعودية في مقر الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، بحضور عدد من مديري الجامعات، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، وأمناء ومسؤولي الأوقاف في الجامعات.
وقال المشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء، الدكتور يوسف بن محمد الهويش، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقد بين أمناء أوقاف الجامعات السعودية لتحقيق أهداف الجامعات، ومن أهمها إيجاد أوقاف مستدامة وموارد ذاتية لكل جامعة.
وأضاف: الاجتماع ناقش عدة موضوعات رئيسة؛ أهمها الشراكة والتكامل بين الجامعات والهيئة العامة للأوقاف، وحدود عمل الهيئة بالنسبة لأوقاف الجامعات، وأبرز التحديات التي تواجه أوقاف الجامعات.
وفي نهاية الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تصبّ في خدمة أوقاف الجامعات.
وشكر "الهويش" مدير الجامعة، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود لكل ما يخدم المجال الوقفي والاستثماري في الجامعة، وقال: مشاركة الجامعة في اللقاء جاءت بتوجيه ومتابعة ودعم من مدير الجامعة لتفعيل دور الجامعة في جانب الاستثمار والأوقاف، وبناء تعاون إيجابي مع الجهات التي تعنى بالاستثمار والأوقاف في سبيل تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد على ضرورة إيجاد موارد ذاتية لكل جامعة وتنمية مستدامة، وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية والأوقاف الخيرية، وتنمية تلك الموارد مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال.
، جامعة شقراء تشارك في لقاء "مسؤولي أوقاف الجامعات السعودية" ،
المصدر : الخليج 365
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