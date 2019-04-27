قائد لاندكروزر يفقد السيطرة ويقتحم مطعما بالمجاردة- صور

شهدت محافظة المجاردة بمنطقة عسير حادثا مروريا غريبا، إثر اصطدام سيارة بواجهة مطعم مسببة أضرارا مادية بالغة دون إصابات في الأرواح.

وفوجئ القائمون على محل للوجبات السريعة بشارع بدر وسط المحافظة، باقتحام سيارة من نوع “لاندكروزر” للمحل، وتدمير زجاج واجهته والاستقرار بداخله.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن قائد المركبة فقد السيطرة عليها واختلت عجلة القيادة بيده، الأمر الذي تسبب في انحرافها واقتحامها المحل، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ اللازم حسب الاختصاص.