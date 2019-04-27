بالأسماء.. تكليف 20 إمامًا لصلوات التراويح والقيام بكبرى مساجد المدينة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت، عددًا من القرارات لتكليف 20 إمامًا لصلاة التراويح والقيام، في أكبر خمسة مساجد بالمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمّنت القرارات، تكليف الوليد الشمسان وعبدالله القرافي وعبدالرحمن المغامسي وعماد حافظ في جامع قباء، وتكليف محمد الأحمدي وأيمن الرحيلي ويوسف الجابري وياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتكليف يحفظ الشنقيطي والشيخ عمر العمري وعبدالرحمن الرحيلي وعبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق.

كما تم تكليف عبدالحكيم الجابري ومعاذ الطيب ويوسف أيوب وعبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، وتكليف فهد الحمد ومحمد البرهجي وبندر آل قرماد ونشمي المرواني بجامع سيد شهداء.

وتأتي هذه القرارات، في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة بما تحمله من قيمة تاريخية، والتي يرتادها الكثير من أهالي وزوار المدينة، وتحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله، وتوفير كل ما تحتاج إليه.

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من جانبه، نوه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي، بالدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة من الوزير عبداللطيف آل الشيخ، في كل ما يخدم بيوت الله ومنسوبيها، ويسهم في الرقي في الخدمات المقدمة لرواد المساجد.

وأضاف، أنّ هذه التكليفات لنخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في المساجد الخمسة، تأتي في إطار عناية وزير الشؤون الاسلامية بهذه المساجد، التي تعد من الإرث الإسلامي، والتي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة في شهر رمضان على وجه الخصوص.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد اعتمد أمس الأول الخميس، جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد، في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.