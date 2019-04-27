«حساب المواطن» يوضح حقيقة صرف الدفعة الـ18 قبل رمضان

كشف برنامج «حساب المواطن» حقيقة ما أثير حول صرف دفعة شهر مايو المقبل (الدفعة الـ18) في غير موعدها المعتاد (قبل حلول شهر رمضان المبارك).

وأفاد حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج -عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًّا على سؤال مُوجَّه من أحد المواطنين- بأنّ صرف دفعة مايو سيكون في موعده، قائلًا: «سيتم إيداع الدفعة القادمة (الثامنة عشرة) يوم الخميس بتاريخ 9 مايو».

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق، صرف الدعم دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا صادف اليوم العاشر عطلةً.

وأعلن البرنامج، أول أمس الخميس، نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019)، موضحًا أن التحقق من النتائج يتم من خلال دخول البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

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وفي 21 أبريل الجاري، قال إن معدل زيادة أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة بلغ 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين، من أرباب أسر ومستقلين، 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية (مارس 2016)، التي بلغ عدد المستفيدين منها 3.76 مليون مستفيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني، بأن إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019، زاد عن 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة (أبريل) 40 مليار ريال.

وأضاف أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة أبريل 2019، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمال المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%.

وأشار إلى أن أرقام الدفعة بيَّنت أن الإناث المستفيدات كربات أسر، شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وشكَّل المستقلات الإناث 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، موضحًا أن 84% من إجمالي المتلقين البالغ عددهم 1.4 مليون، قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأكد القحطاني أن التسجيل متاحٌ للجميع على مدار العام، بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق، موضحًا أن دراسة الأهلية تجرى شهريًّا بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10 من الشهر القادم.