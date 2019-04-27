بالصور.. فريق تعليم عسير يعود إلى أبها متوَّجًا بـ«التميّز الخليجي»

وصل فريق مركز عسير للتميز مطار أبها، اليوم السبت، بعد فوزه بجائزة الشرق الأوسط للتميز، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الـ25 للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد بمدينة دبي.

وحصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، جائزة الشرق الأوسط للتميز لمشروع «تام الإلكتروني لتقييم الأداء المؤسسي وفق منهجيات الأداء»، والمطبق في مركز عسير للتميز عن فئة «جائزة التميز لنظام التعليم الذكي»، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري بمدينة دبي، بحضور مدير مركز عسير للتميز فاطمة أبوملحة، ومساعدها محمد آل معتق، ومشرف التميز المؤسسي علي الزهراني.

وقدّم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للقائمين والقائمات على الإنجاز، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل ممارسات التحوُّل الذكي، ومبادرات التطوير التنافسية، التي تسهم في تحقيق تميز الأداء التعليمي، والمنسجمة مع رؤية المملكة ا2030.

من جهة أخرى، نفَّذت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير (بنين وبنات)، 1525 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الدراسي الجاري، استفاد منها 34 ألفًا و672 متدربًا ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية بمختلف مكاتب التعليم بالمنطقة.