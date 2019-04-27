إنقاذ 8 أشخاص بينهم أطفال احتجزتهم سيول منقولة بالطائف

تمكن الدفاع المدني بمدينة الطائف، من إنقاذ ثمانية أشخاص بينهم أطفال ونساء، احتجزتهم سيول منقولة تكوَّنت عقب هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت- إن مدني الطائف تمكَّن من إخراج ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، احتُجزوا في سيول منقولة بالعطيف، مشيرًا إلى أن جميعهم بصحة جيدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول في إغلاق عدة طرق أمام حركة السير؛ حيث أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أمس الجمعة، إغلاق طريق «الرياض- الطائف» بين مركزي «العطيف ورضوان»، في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة.

ونشر الحساب الرسمي لأمن الطرق، تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «لمستخدمي طريق الرياض-الطائف بين (مركزَي العطيف ورضوان)، نود التنبيه إلى إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة».

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وكانت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، قد أنقذت أمس الجمعة، سبعة أشخاص احتجزهم السيل في عدة أودية، عقب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة؛ حيث تم إخراجهم من مياه سيل وادي جرد ووادي اللحيان ووادي أباد بمحافظتي بلجرشي والعقيق، دون حدوث إصابات بينهم.

ووجه الدفاع المدني -في وقت سابق- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.

وتتعرض عدة مناطق بالمملكة لحالة ممطرة تستمر لعدة أيام. وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، في وقت سابق من اليوم، أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية، والباحة وعسير وجازان.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، متوقعًا أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة، بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.

وأشار إلى أن موطن القوة والسيول المتوقعة سيكون على عسير، وما بين حائل والقصيم وتربة الطائف ومهد الذهب وما جاورها، مشيرًا إلى حدوث صواعق وحبات برد ورياح.