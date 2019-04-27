السعودية اليوم / للجنة العليا للمحافظة على الواحة من التعديات تواصل جولاتها التفتيشية بالأحساء



الأحساء 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

تواصل اللجنة العليا للمحافظة على الواحة من التعديات، جوالاتها التفتيشية على المقاهي كمرحلة أولى من أعمالها، وذلك من مبدأ الالتزام بما جاء في التوصيات الخاصة والصادرة من اللجنة بتسجيل الأحساء في منظمة التراث العالمي اليونيسكو واختيارها كعاصمة للتراث "المحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات بالأنشطة الغير زراعية" وبتوجيه من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس اللجنة.

وأسفرت هذه الجولات الرقابية والتفتيشية عن إغلاق 60 مقهى مخالفاً بالواحة، إضافة إلى عدد من المواقع والنشاطات المخالفة في النطاق الزراعي لواحة الأحساء التي تقف عليها اللجنة ولا يوجد لديها ترخيص نهائياً فتغلق مباشرة ويُعد المحضر بالملاحظات ويرفع لسمو محافظ الأحساء رئيس اللجنة.

يشار إلى أن أعمال اللجنة الرقابية والتفتيشية للمحافظة على الواحة الزراعية من التعديات مستمرة في أعمالها بمشاركة محافظة الأحساء, وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة ومكتب العمل والمؤسسة العامة للري والدفاع المدني والشرطة بالمحافظة.

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16:19ت م

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