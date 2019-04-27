السعودية اليوم / بلدية صبيا تزيل مباني منزوعة الملكية بطريق الملك خالد بالمحافظة



صبيا 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

بدأت اليوم, بلدية محافظة صبيا بإزالة المباني منزوعة الملكية التي جرى تعويض أصاحبها والواقعة بطريق الملك خالد بصبيا بعد قيام البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح رئيس البلدية سـفر بن سعد آل زاحم الشهراني، أن البلدية قامت بإزالة المباني منزوعة الملكية التي استلم أصحابها تعويضاتهم واستكملت إجراءاتها النظامية لغرض توسعة طريق الملك خالد بن عبدالعزيز حتى تسهيل الحركة المرورية بين أحياء المحافظة إلى السوق الداخلي عبر هذا الطريق الحيوي المهم.

وبين أن هذا العمل مستمر، مشيراً إلى أن المختصين بالبلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بصبيا يقومون بجولة ميدانية للوقوف على المواقع والمباني المقرر إزالتها ، مطالباً المواطنين الذين سبق وأن استلموا تعويضاتهم إخلاء المواقع المنزوعة بشكل عاجل لأزالتها تمهيداً لتوسعة الطريق وسفلتة.

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15:59ت م

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