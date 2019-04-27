السعودية اليوم / أمطار على محافظتي أملج والوجه



تبوك 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

هطلت أمس أمطار تراوحت مابين خفيفة إلى متوسطة على المراكز التابعة لمحافظة أملج ، شملت مركز ذرفي وعمق ومرخ والمنبجه والحرة الشمالية ومركزي الرويضات والهجميه, سالت على إثرها بعض الأودية و الشعاب.

كما هطلت اليوم أمطار على محافظة الوجه شملت مركز المنجور والخرباء ومركزي السديد والخرار ومركز الكر وابو راكه والفارعه وابو نشيفة وأبو القزاز والقرى والهجر التابعة لمراكز المحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

15:56ت م

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