السعودية اليوم / جامعة الطائف تسجل رقماً قياسياً في الإنتاج البحثي لعام 2018م

الطائف 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واسسجلت جامعة الطائف أكثر من 5211 استشهاداً علمياً من خلال الاوراق العلمية وأنجزت 53 بحثاً دولياً في الإنتاج البحثي للعام المنصرم 2018م محققاً تجاوزاً في الإنتاج البحثي.وأكد عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الدكتور خالد بن عبدالله السواط، أن الإنتاج البحثي للجامعة يُعد الأفضل منذ سنوات، إذ ارتفع عدد الأبحاث المنشورة في مجلات دورية محكمة مسجلة بقواعد البيانات العالمية إلى 503 أبحاث في العام 2018، مقارنة ب402 بحثاً في العام 2017، مرجعاً ذلك إلى جهود الباحثين في مختلف الكليات.ونوه عميد البحث العلمي في جامعة الطائف، في تقرير عن منجزات البحث العلمي في الجامعة، إلى ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون بين باحثين من جامعة الطائف باحثين بجامعات عالمية بدول متقدمة بحثياً، منها الولايات المتحدة الأميركية، إذ تم نشر 53 بحثاً مشتركاً في العامين 2017 و2018 مقابل ب28 بحثاً في العامين 2015 و2016، حسب قواعد بيانات (Scopus).وأشار الدكتور السواط إلى ارتفاع نسبة الاستشهاد العلمي بالأوراق العلمية المنشورة من جامعة الطائف في العام 2018 إلى 5211 استشهاداً مقارنة بـ 4633 استشهاداً في العام 2017ن والسنوات التي تسبقها حسب قواعد بيانات (Scopus).وبيّن أن جامعة الطائف تحتل المركز التاسع محلياً حسب مؤشر (Scimago) الذي يعتمد بشكل كبير على النشر العلمي، إذ تقدمت جامعة الطائف مركزاً في العام 2018 بعدما كانت في المركز العاشر في العام 2017م مضيفا أنه على رغم وجود 52 جامعة حكومية وأهلية بالمملكة، توجد 17 جامعة سعودية فقط مدرجة بالتصنيف.ولفت عميد البحث العلمي في جامعة الطائف الانتباه إلى أن الجامعة تحتل المركز التاسع محلياً أيضاً والـ40 عربياً حسب تصنيف (US News) المعتمد بشكل كبير على النشر العلمي ووضع التصنيف جامعة الطائف في المركز ال25 عربياً في جودة النشر العلمي.// يتبع //15:17ت م0053

عام / جامعة الطائف تسجل رقماً قياسياً في الإنتاج البحثي لعام 2018م/ إضافة أولى واخيرة

وأوضح أن جامعة الطائف قاربت بخطوات متسارعة على الانتهاء من إنشاء مختبرات بحثية مركزية على طراز عالمي مؤهلة للحصول على اعتمادات عالمية للارتقاء بالمخرجات البحثية بالجامعة.

وأشار إلى حصول جامعة الطائف على خمس منح لزمالة ما بعد الدكتوراه من أصل 100 منحة مقدمة من مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم.

وبيّن عميد البحث العلمي في جامعة الطائف أنه جرى ترشيح 75% من المشروعات البحثية المقدمة من جامعة الطائف للمرحلة النهائية في التحكيم الفني بمبادرة التعاون الدولي، بينما بلغت النسبة الإجمالية لجميع المشروعات المتأهلة للمرحلة النهائية من جميع الجامعات السعودية 45% فقط.

ولفت الدكتور السواط الانتباه إلى عقد اتفاقية مع باحثين بجامعة ملبورن الأسترالية للتعاون للبحثي في مجال الخلايا الجذعية.

وأفاد أن استحداث برنامج المجموعات البحثية ودعم التعاون البحثي الداخلي والمحلي والدولي من قبل هذا البرنامج، لخدمة أولويات الجامعة البحثية المستمدة من أولويات المملكة ورؤية 2030، والإسهام الفعال في حل قضايا المجتمع، إلى جانب دعم الباحثين المستجدين بالجامعة عبر برنامج "داعم" الذي يهدف إلى تشجيع العمل البحثي بالجامعة وتوطينه.

ولفت الانتباه إلى الإعلان عن مبادرات بحثية في الجامعة تهدف إلى رفع جودة البحث العلمي، وزيادة المخرجات البحثية، ورفع معدل براءات الاختراع، من أبرزها تفعيل مركز أبحاث المناطق المرتفعة لإنتاج مخرجات بحثية متميزة، وعقد شراكات دولية نوعية، وإضافة خدمة مجتمعية فريدة، ودعم الكراسي العلمية بالجامعة للارتقاء بمخرجاتها البحثية والمجتمعية, مؤكداً دعم الباحثين للمشاركة بمؤتمرات محلية وعالمية عبر مشاريعهم البحثية المدعمة من الجامعة.

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