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ھدف يوفر وظائف لحملة البكالوريوس والدبلوم في الریاض

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2019-04-27

ھدف يوفر وظائف لحملة البكالوريوس والدبلوم في الریاض

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا صندوق تنمیة الموارد البشرية “ھدف” الخريجین من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم في التخصصات الصحیة للتقدم لعدد من الفرص الوظیفیة الصحیة.

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وأوضح الصندوق أن الوظائف سیتم طرحھا خلال ملتقى التوظیف الذي سیبدأ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في مقر الصندوق بمدينة الرياض.

وأشار هدف إلى أن الملتقى ينعقد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة ووزارة الصحة، والقطاع الخاص.

 





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